Минтранс предложил повысить тариф «Платона»Ведомости вчера в 17:10

с чего всё началось

Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).

Армия и оружие Рыбак выловил кусок сбитого Ираном американского стратегического беспилотника В сети иранского рыбака в Ормузском проливе попал фрагмент американского БПЛА RQ-4A, сбитого силами ПВО вооружённых сил Ирана 20 июня.

Политика В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация Украины может приостановить свое участие, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.

Экономика Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).

Экономика Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.

Политика Трамп встретится с Путиным на саммите G20 Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.

Происшествия Взрывы на военном складе в Казахстане не прекратились На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь продолжаются взрывы, тушение пожара приостановлено, сообщил глава МВД страны Ерлан Тургумбаев.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Гаджеты Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Футбол Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в игре 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы.

Происшествия В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в ущелье Не менее шести человек погибли, еще 39 получили ранения при падении автобуса в ущелье в восточном индийском штате Джаркханд, сообщает телеканал NDTV.

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.

Происшествия В Татарстане из-за сильного ветра сорвало крыши у домов и школы В Нурлате произошел порыв крыши складского помещения из профнастила на площади 50 кв.м. Из-за этого пострадали автомобили ВАЗ-2110 и Daewoo Nexia.

Армия и оружие В МИД РФ напомнили США о Карибском кризисе Развертывание США ракетных комплексов наземного базирования вблизи границ России может привести к противостоянию, сравнимому с Карибским ракетным кризисом 1962 года, заявил сегодня, 24 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.

Футбол Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки На Кубке Америки-2019 завершились игры группового турнира и стали известны все пары четвертьфинала турнира.

Политика Киев ответил на условие РФ по транзиту газа Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.

Армия и оружие В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.

Здоровье Роскачество подвело итоги исследования детского питания Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.