Тариф системы «Платон» повысят с 1 июляДождь вчера в 15:39

с чего всё началось

С 1 июля 2019 года тариф системы «Платон» поднимется на 14 копеек — до 2,04 рубля за один километр проезда по федеральной трассе. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта России.

Происшествия На юге Испании горит нефтеперерабатывающее предприятие На юге Испании возник сильный пожар на нефтеперерабатывающем предприятии. По предварительным сведениям, никто не пострадал.

Политика Трамп пригрозил Ирану уничтожением Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.

Экономика Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Политика Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.

Здоровье Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.

Шоу-бизнес Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.

Технологии «Калашников» представил новое ружье против дронов Входящая в состав концерна «Калашников» компания ZALA AERO представила в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» новую версию оружия против беспилотников.

Происшествия Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.

Общество Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Политика Украина отзывает своего посла при Совете Европы Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Экономика Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.

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Наука Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьную программу Выяснилось, что подростки, увлекающиеся музыкой с ранних лет, лучше усваивают школьные программы.