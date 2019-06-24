Экономика
Тариф системы «Платон» повысят с 1 июляДождь вчера в 15:39
С 1 июля 2019 года тариф системы «Платон» поднимется на 14 копеек — до 2,04 рубля за один километр проезда по федеральной трассе. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта России.
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с чего всё началось
«Размер индексации тарифа государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек... будет равен 2,04 рубля за километр», — приводит пресс-служба заявление главы ведомства Евгения Дитриха.RT на русскомвчера в 14:20
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