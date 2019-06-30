Экономика

Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеекРосбалт 20:32

С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек. Теперь он составляет 2,04 руб. за 1 км пути по федеральным автодорогам.
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Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек

Росбалт20:32

«Платон» подорожал на 14 копеек

Московский Комсомолец20:14

С 1 июля автомобилистов ждет неприятный сюрприз

Primpress.ru15:00

Повысился тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон»

Интерфакс18:20

Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запуска

ТАСС17:21

С 1 июля тариф системы «Платон» вырастет

Наше время (г. Ростов-на-Дону)12:43

Завтра увеличатся тарифы системы «Платон»

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