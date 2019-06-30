Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеекРосбалт 20:32

С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек. Теперь он составляет 2,04 руб. за 1 км пути по федеральным автодорогам.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Общество Основным досугом россияне назвали телевизор Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.

Политика Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

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Происшествия Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.

Армия и оружие Военно-транспортные самолеты НАТО прибыли в Одессу В Одессу прибыли военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, оборудованием и техникой на борту, чтобы участвовать в международных учениях Sea Breeze-2019.

Политика Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.

Общество «Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.

Кино «Алладин» стал самым успешным фильмом в карьере Уилла Смита Смит отметил, что до этого самым просматриваемым стал «День независимости», снятый в 1996 году.

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Общество Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.

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Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Футбол Чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам Бывший защитник "Барселоны" Жулиано Беллетти провел урок футбольных финтов для российской поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает "Чемпионат.com".