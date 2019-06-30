Экономика
Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеекРосбалт 20:32
С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек. Теперь он составляет 2,04 руб. за 1 км пути по федеральным автодорогам.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон
Общество
Основным досугом россияне назвали телевизор
Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
Армия и оружие
В небе над Дамаском прогремели мощные взрывы
Обновлено в 18:34
Политика
Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Игры
В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК
Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
Обновлено в 10:23
Футбол
Клод Макелеле: Уверен, Лэмпард добьется успеха с «Челси»
Уверен, Лэспард добьется успеха с Челси, цитирует француза Goal.com.
Обновлено в 18:50
Гаджеты
Xiaomi выпустила чехлы для смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e
Сегодня в социальной сети Weibo глава китайской компании опубликовал несколько изображений чехлов для смартфонов и молодежных прозрачных сумок.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе
Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Военно-транспортные самолеты НАТО прибыли в Одессу
В Одессу прибыли военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, оборудованием и техникой на борту, чтобы участвовать в международных учениях Sea Breeze-2019.
Обновлено в 17:57
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Политика
Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах
Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Политика
Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию
Обновлено в 18:26
Политика
Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Общество
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Кино
«Алладин» стал самым успешным фильмом в карьере Уилла Смита
Смит отметил, что до этого самым просматриваемым стал «День независимости», снятый в 1996 году.
Обновлено в 18:30
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Общество
Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.
Обновлено в 03:33
Политика
Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве
Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
Обновлено в 20:08
Общество
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Недвижимость
В России вступили новые правила долевого строительства
Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Спорт
Церемония закрытия Европейских игр завершилась в Минске
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Футбол
Чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам
Бывший защитник "Барселоны" Жулиано Беллетти провел урок футбольных финтов для российской поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 17:18
Политика
Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20
Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00