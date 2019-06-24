Экономика
Тариф системы «Платон» подорожает с 1 июляОбластная газета 00:30
Тариф системы платного использования дорог "Платон" подорожает с 1 июля. Однако размер индексации при этом снизят более чем в два раза, поэтому в 2019 году за каждый километр проезда по федеральным дорогам придётся платить только на 14 копеек больше.
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с чего всё началось
«Размер индексации тарифа государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек... будет равен 2,04 рубля за километр», — приводит пресс-служба заявление главы ведомства Евгения Дитриха.RT на русскомвчера в 14:20
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
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