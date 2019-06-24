Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июляКоммерсантъ вчера в 14:14

с чего всё началось

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте Министерства транспорта России.

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

Политика ПАСЕ проголосовала за возвращение России Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).

Общество В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.

Энергетика Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.

Авто Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego В Сети появилась фотография нового конструктора из серии Lego Technic, который раскрывает внешность внедорожника Land Rover Defender следующего поколения.

Происшествия Петербургского таксиста подозревают в изнасиловании молодой клиентки В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей клиентки, сообщают «Невские новости».

Шоу-бизнес Стало известно ежедневное расписание Кейт Миддлтон Инсайдер сообщил, чем любит заниматься Кейт Миддлтон в свободное от деловых встреч время.

Религия Представители 11 поместных православных церквей поддержали УПЦ В целом все прибывшие в Киев представители мирового православия поддержали каноническую УПЦ, заявив, что они признают только одну православную церковь на Украине - во главе с митрополитом Онуфрием - и молятся за нее.

Экономика Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).

Политика Глава Ингушетии объявил об отставке Юнус-Бек Евкуров попросил Путина досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Евкуров руководит Ингушетией с 2008 года.

Политика Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Экономика Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.

Экономика Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).

Политика Российские министры ночуют в президентских номерах Другие сотрудники ведомства в командировках тоже проводили время с комфортом.

Происшествия Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.

Политика Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.

Происшествия В Московском уголовном розыске массово сократят начальников В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.

Хоккей «Филадельфия» обменяла Хартмана в «Даллас» Американский форвард Райан Хартман в результате обмена сменил "Филадельфия Флайерз" на "Даллас Старз", сообщается на сайте НХЛ.

Общество Волгоград попал в топ-25 самых агрессивных городов России По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.

Транспорт Аэропорт Симферополь на треть увеличил число чартерных рейсов В курортном сезоне 2019 года аэропорт Симферополь благодаря сотрудничеству с крупнейшим российским туроператором обслужит рекордное число чартерных рейсов - 344.