Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июляКоммерсантъ вчера в 14:14

с чего всё началось

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте Министерства транспорта России.

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

Политика Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.

Политика МИД Украины назвал недопустимой уступкой решение ПАСЕ по России Украинский МИД считает, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «недопустимой уступкой», говорится в комментарии на сайте ведомства.

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Происшествия Девять человек госпитализированы из-за ДТП в Челябинской области Девять человек, включая пятерых детей, оказались в больнице после столкновения двух автомобилей в Челябинской области.

Происшествия В Красноярске кондуктор и пассажиры приняли роды в автобусе Увы, ждать неотложку было некогда. В итоге пассажиры и кондуктор автобуса решили без остановок гнать к конечной в микрорайоне Солнечный.

Космос 10 вариантов будущего через тысячу лет Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.

Происшествия В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.

Космос Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.

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Авто Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10% Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Экономика Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.

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Наука Нейросеть предскажет успешность карьеры актера в кино Как рассказали авторы алгоритма в статье Quantifying and predicting success in show business в журнале Nature, нейросеть обучали на профилях более 2,4 миллиона актеров и актрис в интернет-базе фильмов IMDb.

Футбол ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама» Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса, сообщает "Советский спорт".

Политика «Новая церковь» Украины отстранила Филарета от управления епархией «Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией», - сказал Зоря.

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Политика Стало известно, сколько тратят чиновники в ходе зарубежных поездок Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных поездок минимум 19,2 миллиона рублей, а министр промышленности Денис Мантуров селился в 5-звездочных отелях, выбирая номера президент-класса.

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