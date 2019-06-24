С 1 июля проиндексируют тариф системы «Платон»Car.ru 07:28

с чего всё началось

Тариф специальной системы, именуемой "Платон" с первого июля планируют проиндексировать на четырнадцать копеек. При этом сумма за один километр достигнет 2 рублей 4 копеек. Индексация в данном случае будет уменьшена в 2 раза в сравнении с величиной инфляции.

Экономика Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежей Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, определяющий правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay.

Политика Евкуров сказал, кто должен возглавить Ингушетию «Думаю, что республику после меня возглавит представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион», – сказал Евкуров на встрече с членами совета тейпов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

Политика Пушков ответил на угрозы Украины покинуть ПАСЕ Российский сенатор Алексей Пушков 25 июня прокомментировал намерения главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева покинуть организацию, если полномочия Москвы восстановят.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.

Политика Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.

Авто Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.

Происшествия В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака Собака бойцовской породы напала на полицейского, который приехал по вызову в квартиру одного из домов Невского района Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Шоу-бизнес Меган Маркл изменила дизайн помолвочного кольца от принца Гарри Меган Маркл неожиданно для публики изменила дизайн кольца, подаренного принцем Гарри по случаю их помолвки.

Политика Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Общество На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.

Происшествия Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента 2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.

Политика Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.

Общество Названы самые агрессивные города России Эксперты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых агрессивных городов России.

Авто Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Atlas На российском рынке паркетник Geely Atlas появился чуть больше года, но в Китае эта модель под местным именем Geely Boyue продается уже почти четыре года.

Авто Установлен новый рекорд скорости среди тракторов Сельскохозяйственный трактор JCB Fastrac под управлением гонщика Гая Мартина развил скоростью 167 километров в час, тем самым установив новый рекорд скорости среди тракторов.

Авто BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.