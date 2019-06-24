Экономика
С 1 июля проиндексируют тариф системы «Платон»Car.ru 07:28
Тариф специальной системы, именуемой "Платон" с первого июля планируют проиндексировать на четырнадцать копеек. При этом сумма за один километр достигнет 2 рублей 4 копеек. Индексация в данном случае будет уменьшена в 2 раза в сравнении с величиной инфляции.
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с чего всё началось
«Размер индексации тарифа государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек... будет равен 2,04 рубля за километр», — приводит пресс-служба заявление главы ведомства Евгения Дитриха.RT на русскомвчера в 14:20
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
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