Экономика
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июляИзвестия 15:54
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе. Таким образом, размер индексации снизится более чем в два раза от величины накопленной инфляции.
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«Размер индексации тарифа государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек... будет равен 2,04 рубля за километр», — приводит пресс-служба заявление главы ведомства Евгения Дитриха.RT на русском14:20
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