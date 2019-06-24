Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июляКоммерсантъ 14:14

С 1 июля 2019 года тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за один километр проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте министерства транспорта России.
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В Минтрансе объявили о повышении тарифа «Платона» с 1 июля

RT на русском14:20

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

Коммерсантъ14:14

Минтранс предупредил о росте тарифов системы «Платон»

Росбалт13:43

Минтранс объявил о повышении тарифов системы «Платон»

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Минтранс анонсировал поэтапную индексацию тарифа системы «Платон»

ТАСС13:52

Тариф системы «Платон» повысится с 1 июля

Телеканал 360°14:12

Тариф системы «Платон» с 1 июля подорожает на 14 копеек до 2,04 руб./км

Интерфакс13:41
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:38, Вашингтон
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