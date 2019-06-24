Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июляКоммерсантъ 14:14
С 1 июля 2019 года тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за один километр проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте министерства транспорта России.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:38, Вашингтон
Политика
Армения поможет россиянам улететь в Грузию
Армянские авиакомпании планируют выделить пять авиалайнеров для совершения перелетов между Грузией и Россией.
Обновлено в 11:11
Политика
Россия назвала условия транзита газа через Украину
"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено в 12:15
Общество
Беглов: новая пешеходная зона появится в Василеостровском районе
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего визита в Василеостровский район города предложил открыть новую пешеходную зону в Волжском переулке — рядом с недавно открывшимся после реконструкции Василеостровским рынком.
Обновлено в 09:49
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Гаджеты
Вышла первая публичная бета-версия iOS 13
Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 13, iPadOS, macOS Catalina, watchOS 6 и tvOS 13 для всех пользователей, которые приняли участие в программе по тестированию ПО.
Обновлено в 14:35
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Технологии
Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета
Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Экономика
«Траст» оспорил прецедентную схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка
Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.
Обновлено в 13:58
Политика
Франция допустила отмену санкций против РФ
Французский премьер Эдуар Филипп на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что Евросоюз может отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
Обновлено в 13:16
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Политика
Власть боится нарастания протестов и вынуждена отсупать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Политика
Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ
Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Политика
Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве
В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Спорт
Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии
Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
«Калашников» создал первый в России дрон-камикадзе
Концерн "Калашников" создал первый в Российской Федерации барражирующий дрон-камикадзе нового поколения "Ланцет".
Обновлено в 13:52
Политика
Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин
Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию.
Обновлено в 06:04
Политика
ПАСЕ проголосовала против обсуждения темы о взносах России в СЕ
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения вопроса о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов в Совет Европы (СЕ).
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл изменила дизайн помолвочного кольца
Рассматривая фотографии с недавней церемонии в честь дня рождения королевы Елизаветы II, поклонники королевской семьи заметили, что помолвочное кольцо на пальце герцогини Меган стало переливаться и сверкать еще сильнее.
Обновлено в 11:58
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34