Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июляКоммерсантъ вчера в 14:14

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте Министерства транспорта России.
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«Размер индексации тарифа государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек... будет равен 2,04 рубля за километр», — приводит
 пресс-служба заявление главы ведомства Евгения Дитриха.
RT на русскомвчера в 14:20

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Со следующей недели будут повышены тарифы системы «Платон»

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Тариф системы «Платон» с 1 июля подорожает на 14 копеек до 2,04 руб./км

Интерфаксвчера в 13:41

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Говорит Москвавчера в 14:00

Минтранс анонсировал поэтапную индексацию тарифа системы «Платон»

ТАССвчера в 13:52

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

Российская газетавчера в 15:05
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