Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июляКоммерсантъ вчера в 14:14
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте Министерства транспорта России.
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с чего всё началось
«Размер индексации тарифа государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек... будет равен 2,04 рубля за километр», — приводит пресс-служба заявление главы ведомства Евгения Дитриха.RT на русскомвчера в 14:20
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:01, Вашингтон
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Обновлено в 04:53
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Ровно месяц назад Международный трибунал по морскому праву почти единогласно обязал Москву освободить экипажи и корабли.
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Компания MediaTek анонсировала новое поколение чипов для смартфонов Helio P65.
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Общество
Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму
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Супермодель 90-х Линда Евагелиста изменилась до неузнаваемости
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Самым примечательным стало то, что фрагменты бивней содержали явные следы их обработки. Предположительно, это дело рук древнего человека.
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Баскетбол
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