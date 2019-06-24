Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июляКоммерсантъ вчера в 14:14

с чего всё началось

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте Министерства транспорта России.

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

Политика ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации России Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в Ассамблее.

Общество Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.

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Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

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Политика Турция заявила о начале приема С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 начнутся уже в июле этого года, сообщает ТАСС Об это он заявил, выступая в парламенте.

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Театры Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука Актеры Московского художественного академического театра имени Горького записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.

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