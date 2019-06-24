Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июляКоммерсантъ 14:14

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте Министерства транспорта России.
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с чего всё началось
«Размер индексации тарифа государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек... будет равен 2,04 рубля за километр», — приводит
 пресс-служба заявление главы ведомства Евгения Дитриха.
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