Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июляКоммерсантъ 14:14

с чего всё началось

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп. Теперь владельцы грузовиков массой более 12 т будут платить 2,04 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе, сообщается на сайте Министерства транспорта России.

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

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