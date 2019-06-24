Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июляРоссийская газета вчера в 15:05

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха. Отмечается, что размер индексации снизят более, чем вдвое от величины накопленной инфляции.
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«Размер индексации тарифа государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек... будет равен 2,04 рубля за километр», — приводит
 пресс-служба заявление главы ведомства Евгения Дитриха.
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