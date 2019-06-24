Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июляРоссийская газета вчера в 15:05
Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха. Отмечается, что размер индексации снизят более, чем вдвое от величины накопленной инфляции.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
«Размер индексации тарифа государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 копеек... будет равен 2,04 рубля за километр», — приводит пресс-служба заявление главы ведомства Евгения Дитриха.RT на русскомвчера в 14:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:09, Вашингтон
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами
«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.
Обновлено вчера в 04:33
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено вчера в 03:25
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено вчера в 15:43
Наука
Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины
Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.
Обновлено вчера в 10:32
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сходила на свидание с бывшим возлюбленным
Две недели назад в одном из элитных отелей Вероны состоялась свадьба близких друзей Ольги Бузовой, на которую телеведущая пришла не одна, а в компании своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, который, напомним, помогал ей искать идеального мужчину в шоу «Замуж за Бузову».
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии
В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
Пять соединений армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге
В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), сообщили 25 июня в Минобороны.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Казахстане эвакуируют город из-за взрывов на складе боеприпасов
Мощный взрыв произошел сегодня утром на складе боеприпасов на территории воинской части в Арысе.
Обновлено вчера в 03:56
Политика
Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.
Обновлено вчера в 22:41
Здоровье
В Чите создадут единый диспетчерский центр для бригад скорой помощи
По плану социального развития центров экономического роста забайкальскому здравоохранению выделено более трех миллиардов рублей, благодаря чему в крае будут проведены капитальные ремонты 7 учреждений здравоохранения, установлены 40 ФАПов, приобретены 52 автомобиля скорой медицинской помощи, два передвижных медицинских комплекса, а также диагностическое и лечебное оборудование.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов обратился к Максиму Аверину, назвавшему его мошенником
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ
Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 10:44
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено вчера в 04:14
Шоу-бизнес
«Скорблю лично»: Андрей Разин трогательно попрощался с Харитоновым
«Скорблю лично, потому что знал его много лет», - пишет он.
Обновлено вчера в 23:26
Наука
В России создали новый анальгетик быстрого действия
В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено вчера в 22:04
Здоровье
В Дагестане планируется создать центры общественного здоровья
В 2021 году в Дагестане на базе Республиканского центра медицинской профилактики и центра «Здоровье» планируется создать центр общественного здоровья.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»
Выпускников и гостей праздника приветствовали врио губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Общество
В сирийской Дарайе начали восстанавливать жилищную инфраструктуру
Работы по восстановлению жилищной инфраструктуры начались в сирийском городе Дарайя (провинция Риф-Дамаск), сообщил журналистам мэр города Шуфи Халасиф.
Обновлено вчера в 22:14
Космос
«Самый сложный запуск» ракеты Falcon Heavy отложен
Запуск Falcon Heavy, который Илон Маск ранее назвал одним из самых сложных в истории ракеты, отложен на три часа.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика
Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в России
В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.
Обновлено вчера в 11:41