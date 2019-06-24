Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июляРоссийская газета вчера в 15:05

с чего всё началось

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха. Отмечается, что размер индексации снизят более, чем вдвое от величины накопленной инфляции.

Политика Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами «Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).

Наука Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Шоу-бизнес Ольга Бузова сходила на свидание с бывшим возлюбленным Две недели назад в одном из элитных отелей Вероны состоялась свадьба близких друзей Ольги Бузовой, на которую телеведущая пришла не одна, а в компании своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, который, напомним, помогал ей искать идеального мужчину в шоу «Замуж за Бузову».

Политика Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.

Армия и оружие Пять соединений армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), сообщили 25 июня в Минобороны.

Происшествия Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.

Происшествия В Казахстане эвакуируют город из-за взрывов на складе боеприпасов Мощный взрыв произошел сегодня утром на складе боеприпасов на территории воинской части в Арысе.

Политика Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе Члены Совбеза ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе и назвали это угрозой безопасности.

Здоровье В Чите создадут единый диспетчерский центр для бригад скорой помощи По плану социального развития центров экономического роста забайкальскому здравоохранению выделено более трех миллиардов рублей, благодаря чему в крае будут проведены капитальные ремонты 7 учреждений здравоохранения, установлены 40 ФАПов, приобретены 52 автомобиля скорой медицинской помощи, два передвижных медицинских комплекса, а также диагностическое и лечебное оборудование.

Политика Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.

Экономика Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).

Политика Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.

Политика Власти Грузии пошли на уступки митингующим Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.

Наука В России создали новый анальгетик быстрого действия В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.

Здоровье В Дагестане планируется создать центры общественного здоровья В 2021 году в Дагестане на базе Республиканского центра медицинской профилактики и центра «Здоровье» планируется создать центр общественного здоровья.

Общество Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.

Общество В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса» Выпускников и гостей праздника приветствовали врио губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.

Общество В сирийской Дарайе начали восстанавливать жилищную инфраструктуру Работы по восстановлению жилищной инфраструктуры начались в сирийском городе Дарайя (провинция Риф-Дамаск), сообщил журналистам мэр города Шуфи Халасиф.

Космос «Самый сложный запуск» ракеты Falcon Heavy отложен Запуск Falcon Heavy, который Илон Маск ранее назвал одним из самых сложных в истории ракеты, отложен на три часа.