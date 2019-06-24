Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июляИзвестия 15:54

с чего всё началось

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе. Таким образом, размер индексации снизится более чем в два раза от величины накопленной инфляции.

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля

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