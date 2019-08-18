В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50. В аналогичный период прошлого года россияне платили в среднем 3505 рублей.

Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%

Экономика Производство промышленной продукции в Киргизии превысило $2 млрд По итогам января-июля 2019 года производство промышленной продукции в Казахстане составило 150,253 млрд сомов ($2,15 млрд).

Происшествия Ресторан загорелся в центре Новосибирска Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.

Происшествия Ведущий шоу «Умники и умницы» прокомментировал ульяновскую трагедию Ведущий передачи "Умники и умницы" Юрий Вяземский заявил, что подросток, зарубивший свою семью топором в Ульяновской области, не был у него в программе, но был зрителем на региональном финале шоу.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Политика Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Политика Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисом Аргентина в очередной раз за последние годы оказалась на рубеже полномасштабного финансового кризиса.

Шоу-бизнес Алена Водонаева решила продать всю недвижимость ради своей мечты Телеведущая объявила, что готовится к переезду. Алена Водонаева рассказала о том, что планирует уже скоро переехать в новую квартиру.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Шоу-бизнес В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.

Гаджеты Новые Apple Watch Series 5 получат корпус из титана и керамики Керамика ранее уже была предложена компанией, а титан станет совершенно новым материалом для производства часов Apple.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Происшествия Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от сотрудников СБУ В Сети появилось видео побега "короля наркоинтернета" Амоса Дов Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Политика Сербия бережет дружеские отношения с Россией и Китаем, заявил Вучич Сербия ревностно оберегает дружеские и партнерские отношения с Россией и КНР, заявил президент страны Александр Вучич.

Религия Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Происшествия СМИ узнали содержание аудиозаписи подростка, убившего свою семью Трагедия произошла в селе Патрикеево. После убийства семьи подросток свёл счёты с жизнью.

Политика В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Происшествия Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.

Общество В Исландии открыли мемориальную доску растаявшему леднику В Исландии прошла церемония открытия мемориальной доски в честь древнего ледника Окйёкюдль, уничтоженного глобальным потеплением.

Общество Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.