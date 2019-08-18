В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50. В аналогичный период прошлого года россияне платили в среднем 3505 рублей.

Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%

Политика Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке Супруга президента Франции Брижит Макрон появилась на публике в субботу с бандажом на руке.

Шоу-бизнес Старший сын Валерии женился втайне от матери Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.

Происшествия В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Происшествия При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.

Происшествия На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.

Футбол Семак прокомментировал работу арбитров матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу бригады арбитров матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» во главе с Алексеем Матюниным, принявшей несколько неоднозначных решений, в частности удалившей защитника грозненцев Ризвана Уциева на седьмой минуте встречи и не засчитавшей мяч Эмилиано Ригони из-за положения вне игры.

Происшествия Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.

Общество Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.

Происшествия У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов На туристический автобус, попавший в аварию на шоссе Энтузиастов, выписано 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-служба столичного транспорта в Twitter.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой бросила клич о помощи Ольга, 18-летняя дочь Ларисы Гузеевой, пожаловалась на то, что страница её мамы в соцсетях была взломана.

Политика Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят.

Политика Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.

Кино Автор «Игры престолов» рассказал, как сериал повлиял на окончание книг Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин завил, что не изменит окончание романов из-за неоднозначного окончания телевизионного шоу.

Авто Сколько можно ездить, если горит датчик «Проверьте масло» ? Обычные бензиновые двигатели потребляют масло в меньшей степени, чем дизельные, и если владелец транспортного средства ездит спокойно, без разгонов, желтая лампочка может загореться на панели в среднем после 5 тысяч километров пробега.

Шоу-бизнес Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.

Авто Mercedes планирует масштабное обновление силовых агрегатов в 2020 году Комментариев пока никто не дал, однако эксперты утверждают, что это будет самое масштабное обновление с 2014 года, которое повлечет увеличение производительности.

Общество Популярный продукт оказался опасным для здоровья По словам ученых, всего треть чайной ложки молотых семян может быть опасной для здоровья младенца.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Армия и оружие В ООН заявили о готовности способствовать переходному процессу в Судане В ООН готовы способствовать переходному процессу в Судане, сообщается в заявлении официального представителя Генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

Энергетика Энергетика мусора получила новый стимул от государства Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.