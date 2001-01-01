Экономика
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%Известия вчера в 17:01
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50. В аналогичный период прошлого года россияне платили в среднем 3505 рублей.
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Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Финансы
Эксперт: У рубля появился шанс взять реванш у доллара и евро
Потери российской валюты по отношению к доллару превысили 1,9 процента, а к евро составили 0,9 процента.
Обновлено в 23:00
Гаджеты
В Сети опубликовали официальные рендеры Nokia 7.2
Авторитетный инсайдер в Сети опубликовал ренедеры Nokia 7.2.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Две тысячи человек эвакуированы на Канарах из-за лесного пожара
Примерно 2 тыс. человек были эвакуированы из-за крупного лесного пожара на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова, Испания).
Обновлено в 21:37
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Футбол
Слуцкий поддержал игрока «Монако» Головина
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (0:3). Специалист решил поддержать полузащитника монегасков Александра Головина, с которым работал в ЦСКА, подписав пост: «А Саня бы забил».
Обновлено в 20:00
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Происшествия
«Спасла со сломанными ребрами больше 40 пассажиров»: В Рунете заявили о «вопиющей несправедливости» после пилотов - Героев России
Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что пилоты А321, сумевшие посадить самолет в поле, с горящим двигателем, без шасси, спасшие более 200 человек, получили звание Героя России.
Обновлено в 05:15
Технологии
Инсайдер Xiaomishka показал новые телевизоры Redmi TV
Обновлено в 18:06
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Здоровье
Московская школьница узнала о беременности во время родов
Обновлено в 20:29
Кино
От гангстера до пенсионера: Роберт Де Ниро отмечает день рождения
Роберт Де Ниро, которому 17 августа исполняется 76 лет, не раз признавался в интервью, что в последнее время его не часто узнают на улицах.
Обновлено в 14:48
Гаджеты
Samsung и LG сокращают производство LCD-дисплеев
Как пишет издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на представителей LG и Samsung, компании из-за больших складских запасов намерены временно остановить линии, где производят различные LCD-панели.
Обновлено в 18:02
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд
За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России
Обновлено в 22:08
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам A321
Обновлено вчера в 09:54
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
В США работа Саймона Кинберга собрала только 65 миллионов долларов, что очень мало для такого рода фильмов.
Обновлено в 19:45
Космос
Западный поставщик отказался снабжать сырьем российский телескоп
Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров).
Обновлено в 22:21
Происшествия
Украинский депутат восхитился подвигом пилотов А321
Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов самолета А321, экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 21:34
Наука
Велосипедный шлем повышает стремление к риску
Немецкие психологи после проведенного эксперимента сделали вывод, что ношение велосипедного шлема связано с повышенным стремлением к риску в ситуациях, которые вовсе не связаны с управлением велосипеда.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре
На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.
Обновлено в 16:53
Наука
Ученые обнаружили ген, отвечающий за старение
Обновлено 15 августа в 01:32
Футбол
Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту», «Бенфика» обыграла «Белененсеш»
«Порту» набрал первые очки в новом сезоне. Чуть раньше «Бенфика» без особых проблем одолела в гостях «Белененсеш».
Обновлено в 18:21