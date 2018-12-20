Как будут работать с отходами с 1 января 2019 года, грозит ли россиянам мусорный коллапс и насколько вырастут тарифы за коммуналку, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

с чего всё началось

Со следующего года платеж за вывоз мусора вырастет, это неизбежно. Но рост будет незначительным, в общей платежке за коммуналку он составит не более 5%. А уже в последующие годы он будет регулироваться на уровне инфляции.

С 1 января 2019 года в России вырастут тарифы на вывоз коммунальных отходов — не более чем на 5%, а в последующие годы удорожание этой услуги будет регулироваться на уровне инфляции. Об этом рассказал глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью «Российской газете».

Тариф на вывоз мусора вырастет на 5% в 2019 году

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