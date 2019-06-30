Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 годаРБК 21:59

Глава ведомства добавил, что следующая индексация произойдет в феврале 2020 года, а еще одна — спустя год. «С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих. Система «Платон» действует с ноября 2015 года.
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