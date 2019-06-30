Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 годаРБК вчера в 21:59
С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон». Он увеличился на 14 копеек и достиг отметки в 2,04 руб. за каждый километр.
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Игры
Инсайдер: события GTA 6 будут происходить в 70-х и 80-х годах
Основные события будут происходить в Vice City и новом городе, который будет создан на основе Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье
В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров
«Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:03
Кино
Сгоревшую в селе Шара библиотеку почти восстановили
Восстановление сгоревшей в апрельских пожарах библиотеки в селе Шара практически завершено.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию
Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Обновлено в 00:06
Общество
В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие
Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск
Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов
Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:42
Наука
Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха
Обновлено 28 июня в 11:24
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Транспорт
Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее
С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено вчера в 20:03
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину космический контракт
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" не хочет расставаться с российским нападающим Артемием Панариным, сообщает The Athletic.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019
Сборная Испании одержала победу над командой Германии в финальном матче молодежного чемпионата Европы U21.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика
Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей
С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено вчера в 22:57
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»
Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Политика
Медведев рассказал о допускающих хамство единороссах
Инструменты внутреннего и внешнего контроля "Единой России" должны избавить партию от чванства и хамства, заявил председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в газете "Известия".
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Московский зоопарк запускает онлайн-трансляцию жизни панд Жуи и Диндин
Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, - были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет.
Обновлено в 00:07
Политика
«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Обновлено вчера в 22:17
Экономика
Как «Востокцемент» обращался к полпреду ДФО Юрию Трутневу
В адрес заместителя председателя правительства России, полпреда Юрия Трутнева направлено обращение от главы региона Олега Кожемяко о необходимости принятия мер по возобновлению работы предприятий «Востокцемента».
Обновлено вчера в 23:14
Космос
SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink
Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики»
Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного»
ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.
Обновлено вчера в 22:05