Футбол
Тарасову сняли гипс в римской клиникеЧемпионат 01:26
Экс-хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов снял гипс в римской клинике «Вилла Стюарт», куда он приехал для прохождения курса физиотерапии после операции, прошедшей три недели назад. Фото можно посмотреть на странице «Вилла Стюарт» в социальной сети «Инстаграм».
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Здоровье
Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья
Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
14 июля в Челябинской области ожидаются грозы, град и усиление ветра
Южноуральских водителей просят быть внимательнее при движении на трассах По данным Челябинского гидрометцентра 14 июля на территории Челябинской области ожидаются грозы, град и сльный ветер.
Обновлено в 03:56
Музыка
Валерий Леонтьев дал свой последний концерт
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений
Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 04:19
Экономика
Россия продолжает оставаться мировым лидером по экспорту пшеницы
За прошлый год из страны вывезено на продажу 43,3 миллиона тонн зерна, в том числе, экспорт пшеницы составил 35,2 миллиона тонн.
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Политика
Немецкий врач поставил диагноз Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море.
Обновлено вчера в 20:56
Авто
Эксперты назвали автомобиль, на котором могли бы путешествовать в СССР
Специалисты издания «Тарантас Ньюс» назвали пять интересных моделей, выпущенных на заводе АЗЛК, который по различным причинам не пошли в серийной производство.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поставила рекорд на сцене алтайского курорта Яровое
Вас сегодня было 3 тысячи человек. Мы поставили рекорд на этом фестивале.
Обновлено в 02:58
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено 12 июля в 15:42
Гаджеты
«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple
Обновлено вчера в 10:41
Музыка
Названы гонорары грузинских артистов в России
По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
Обновлено вчера в 10:09
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме
Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Протесты «жёлтых жилетов» в День взятия Бастилии
Сторонники протестного движения «жёлтых жилетов» собрались в центре Парижа, где в воскресенье, 14 июля, проходит парад в честь французского национального праздника Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 04:37
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Красноярска превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ, которое произошло из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город.
Обновлено в 03:48
Спорт
Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе.
Обновлено в 01:40
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Энтони Дэвис представлен в качестве игрока «Лейкерс»
Обновлено вчера в 16:14
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Избирком уточнил причины недопуска Соболь на выборы в Мосгордуму
Среди причин отказа Соболь в участии в выборах называется несоответствие информации в паспортных данных, в том числе адресов проживания избирателей.
Обновлено в 04:57
Происшествия
На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона
В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.
Обновлено в 01:28