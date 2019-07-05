Футбол

Тарасову сняли гипс в римской клиникеSports.ru 02:31

Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart. В конце июня 32-летний хавбек перенес операцию в итальянской столице.
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Тарасову сняли гипс в римской клинике через 3 недели после операции

Sport24.ru03:12

Тарасову сняли гипс

Sportbox.RU03:01

Тарасову сняли гипс в римской клинике

Чемпионат01:26

Тарасову сняли гипс в римской клинике

Sports.ru02:31

Тарасову сняли гипс

Газета.Ru01:40

Тарасову сняли гипс

Матч ТВ03:01

Дмитрию Тарасову сняли гипс. Фото

Спорт-Экспрессвчера в 16:29
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Политика

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Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
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Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
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Политика

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Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина призналась, что поправляется только от одного взгляда на еду, поэтому все фото с едой на странице - ненастоящие.
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Происшествия

В Калуге из похода за грибами не вернулись отец и дочь

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Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Общество

Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

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Баскетбол

Симмонс, скорее всего, не сыграет за Австралию на ЧМ-2019

На первом групповом этапе Австралия сыграет с командами Сенегала, Канады и Литвы.
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Общество

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Двух слонов, привезенных итальянским цирком, выгуливали в центре столицы республики, передает телеканал «Якутия 24».Животных заметили жители Якутска в районе Сахацирка в 9 утра 14 июля.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Немецкий врач рассказал о болезни Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
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Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по результатам которого назвали топ-10 самых популярных иномарок по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено вчера в 07:25
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Хоккей

«Сент-Луис» продлил контракт с голкипером Биннингтоном

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон продлил контракт с командой.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

Обновлено вчера в 22:40
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Россия вышла в финал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.
Обновлено в 01:03
Общество

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
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В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
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Спорт

Биатлонистка Якушова планирует сменить спортивное гражданство

Бывшая биатлонистка сборной России Ольга Якушова собирается в скором времени возобновить карьеру, но рассчитывает выступать за сборную другой страны, рассказала 27-летняя спортсменка "СЭ".
Обновлено в 02:25
Футбол

«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде

Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Экс-невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»

Экс-невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж за звезду "Дома-2" Олег Майами сделал предложение красотке на съемках "Форт Боярда".
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Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
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Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Обновлено в 01:15
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Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Политика

Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»

Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.
Обновлено вчера в 10:44
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Дмитрий Тарасов
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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