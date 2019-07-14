Футбол

Тарасову сняли гипс в римской клиникеЧемпионат 01:26

Экс-хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов снял гипс в римской клинике «Вилла Стюарт», куда он приехал для прохождения курса физиотерапии после операции, прошедшей три недели назад. Фото можно посмотреть на странице «Вилла Стюарт» в социальной сети «Инстаграм».
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Тарасову сняли гипс в римской клинике через 3 недели после операции

Sport24.ru03:12

Тарасову сняли гипс

Sportbox.RU03:01

Тарасову сняли гипс в римской клинике

Чемпионат01:26

Тарасову сняли гипс в римской клинике

Sports.ru02:31

Тарасову сняли гипс

Газета.Ru01:40

Тарасову сняли гипс

Матч ТВ03:01

Дмитрию Тарасову сняли гипс. Фото

Спорт-Экспрессвчера в 16:29
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