Футбол
Тарасову сняли гипс в римской клиникеЧемпионат 01:26
Экс-хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов снял гипс в римской клинике «Вилла Стюарт», куда он приехал для прохождения курса физиотерапии после операции, прошедшей три недели назад. Фото можно посмотреть на странице «Вилла Стюарт» в социальной сети «Инстаграм».
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