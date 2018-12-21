С такой поддержкой, какую вы мне, ребята, даёте, плохо быть не может. Я абсолютно уверена, что со всем справлюсь. Я бы не хотела говорить, чтобы за меня переживали дальше, болели. Просто спасибо. Вы моя жизнь.