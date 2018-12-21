Спорт
Тарасова объяснила провал фигуристки Медведевой на чемпионате России
Тарасова объяснила провал фигуристки Медведевой на чемпионате РоссииРБК11:18
Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Двукратная чемпионка мира сорвала каскад тройной флип — тройной тулуп и упала с двойного акселя.
РБК11:18
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С такой поддержкой, какую вы мне, ребята, даёте, плохо быть не может. Я абсолютно уверена, что со всем справлюсь. Я бы не хотела говорить, чтобы за меня переживали дальше, болели. Просто спасибо. Вы моя жизнь.
— Евгения Медведева, российская фигуристкаRT на русском 11:04
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