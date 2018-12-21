Спорт

Тарасова объяснила провал фигуристки Медведевой на чемпионате России
РБК
11:18

Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Двукратная чемпионка мира сорвала каскад тройной флип — тройной тулуп и упала с двойного акселя.
РБК11:18
Евгения Медведева
С такой поддержкой, какую вы мне, ребята, даёте, плохо быть не может. Я абсолютно уверена, что со всем справлюсь. Я бы не хотела говорить, чтобы за меня переживали дальше, болели. Просто спасибо. Вы моя жизнь.
— Евгения Медведева, российская фигуристкаRT на русском 11:04

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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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