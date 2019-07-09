Футбол
Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»Чемпионат 13:13
Московский «Локомотив» проводит предсезонную встречу с болельщиками. На встречу получил приглашение бывший полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов. Напомним, Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
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Названа возможная причина аварии на «Лошарике»
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Обновлено в 14:52
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вместе с неприкосновенностью лишен статуса экс-президента страны.
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Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 11:31
Политика
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
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Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Виннипеге из-за утечки газа в отеле госпитализированы 46 человек
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Обновлено в 15:09
Происшествия
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Как ранее сообщал РБК Ростов, информация о загорании кровли Музыкального театра поступила в 17:01.
Обновлено в 12:20
Футбол
Эрнани сменит «Зенит» на «Парму»
Обновлено в 14:00
Интернет
Dropbox Transfer работает с файлами размером до 100 ГБ
Сервис может обрабатывать файлы размером до 100 ГБ за одну передачу, что значительно больше, чем позволяют WeTransfer и Mediafire.
Обновлено в 14:21
Авто
Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года
Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.
Обновлено в 02:03
Политика
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Общество
Метро и Белый дом в Вашингтоне затоплены из-за ливня
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 14:00
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes опубликовал во вторник, 9 июля, ежегодный список 100 самых обеспеченных российских госслужащих и депутатов.
Обновлено в 07:29
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Политика
Владимир Путин встретился с многодетной семьёй Сыропятовых
Президент России Владимир Путин 9 июля встретился с многодетной семьёй Сыропятовых.
Обновлено в 12:17
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
ЖКХ
В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад
Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 10:04
Футбол
Во Владикавказе вновь учредили «Аланию»
Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов рассказал о том, что во Владикавказе вновь появился футбольный клуб «Алания».
Обновлено в 15:00
Политика
В Тбилиси проходят несколько акций протеста
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская отметили годовщину свадьбы
Сын Сергей родился 18 августа 2018 года, а в честь годовщины свадьбы Овечкин признался в любви своей супруге в сети Instagram.
Обновлено в 10:41
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Лобода впервые показала младшую дочь
Фото: Instagram Светланы Лободы Лицо младшей дочери Лобода пока скрывает, так же как и отца.
Обновлено в 08:54
Общество
Бурю над Петербургом сняли камеры «Лахта Центра»
Разгулявшаяся непогоду над Петербургом засняли камеры «Лахта Центра».
Обновлено в 10:41