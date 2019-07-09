Московский «Локомотив» проводит предсезонную встречу с болельщиками. На встречу получил приглашение бывший полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов. Напомним, Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта.

Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»

Спорт день за днем

Происшествия Названа возможная причина аварии на «Лошарике» Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 "Лошарик" могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.

Политика Атамбаева лишили статуса экс-президента Киргизии Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вместе с неприкосновенностью лишен статуса экс-президента страны.

Политика Зеленский отменил парад в День независимости на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.

Политика Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Политика Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.

Политика Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Происшествия В Ростове локализован пожар в Музыкальном театре Как ранее сообщал РБК Ростов, информация о загорании кровли Музыкального театра поступила в 17:01.

Интернет Dropbox Transfer работает с файлами размером до 100 ГБ Сервис может обрабатывать файлы размером до 100 ГБ за одну передачу, что значительно больше, чем позволяют WeTransfer и Mediafire.

Авто Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.

Политика Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.

Происшествия Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.

Футбол Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Экономика Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes опубликовал во вторник, 9 июля, ежегодный список 100 самых обеспеченных российских госслужащих и депутатов.

Общество Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.

Политика Украинским морякам предъявили окончательные обвинения Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Политика Владимир Путин встретился с многодетной семьёй Сыропятовых Президент России Владимир Путин 9 июля встретился с многодетной семьёй Сыропятовых.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

ЖКХ В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Футбол Во Владикавказе вновь учредили «Аланию» Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов рассказал о том, что во Владикавказе вновь появился футбольный клуб «Алания».

Происшествия Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.

Шоу-бизнес Александр Овечкин и Анастасия Шубская отметили годовщину свадьбы Сын Сергей родился 18 августа 2018 года, а в честь годовщины свадьбы Овечкин признался в любви своей супруге в сети Instagram.

Политика Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.