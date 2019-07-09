Футбол
Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»Чемпионат 13:13
Московский «Локомотив» проводит предсезонную встречу с болельщиками. На встречу получил приглашение бывший полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов. Напомним, Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта.
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