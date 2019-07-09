Футбол

Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»Чемпионат 13:13

Московский «Локомотив» проводит предсезонную встречу с болельщиками. На встречу получил приглашение бывший полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов. Напомним, Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта.
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Тарасов пришел на встречу с фанатами «Локомотива», несмотря на неприятное расставание с клубом

Sport24.ru13:19

Дмитрия Тарасова позвали на встречу с болельщиками и вручили серебряные медали

Спорт-Экспресс13:40

«Локомотив» провел мероприятие с болельщиками. Тарасова встретили овациями на награждении игроков

Матч ТВ13:43

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Тарасов пришел на костылях на встречу с болельщиками «Локомотива» (ВИДЕО)

ProstoProSport13:55

Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»

Чемпионат13:13
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Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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