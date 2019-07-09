Московский «Локомотив» проводит предсезонную встречу с болельщиками. На встречу получил приглашение бывший полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов. Напомним, Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта.

Спорт день за днем

Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»

Спорт день за днем

Политика Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.

Политика В России завершили расследование дела украинских моряков Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.

Авто Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.

Авто MINI выпустил первый серийный электрокар MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.

Происшествия Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Экономика En+ Group 9 июля перерегистрировалась из Джерси на территорию России En+ Group 9 июля получила уведомление от "Корпорации развития Калининградской области" о регистрации компании на территории России.

Общество Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.

Происшествия Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе.

Происшествия Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.

Происшествия Тетя-садистка изувеченной в Ингушетии девочки нападала с ножом на мужа Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.

Политика Зеленский отменил парад в День независимости на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.

Футбол Президент РПЛ объяснил законность трансфера Сутормина в «Зенит» Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил юридические моменты перехода полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».

Политика Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Происшествия Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.

Политика Владимир Путин встретился с многодетной семьёй Сыропятовых Президент России Владимир Путин 9 июля встретился с многодетной семьёй Сыропятовых.

Политика Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.

Спорт Волейболист Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за допинг Российский волейболист Павел Мороз получил полуторагодичную дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.