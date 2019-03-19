Спорт

Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в ЯпонииТАСС 07:58

Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме. За короткую программу спортсменка получила 82,08 балла.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Загитова выиграла короткую программу на ЧМ, Медведева — четвертая

Матч ТВ08:04

Загитова: прокатом я довольна

Чемпионат09:18

Алина Загитова: "Спасибо тренерам за то, что меня терпят!"

Спорт-Экспресс09:21

Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме

Областная газета07:53

Загитова уничтожила всех с личным рекордом, Медведева зажгла. Сумасшедший старт россиянок на ЧМ

Sport24.ru08:55

Алина Олимпийская! Загитова загнала в угол и Кихиру, и всех остальныхна ЧМ-2019

Советский спорт09:18

Софья Самодурова чисто откатала программу накануне старта чемпионата мира

Петербургский дневниквчера в 08:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Музыка

Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы

Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Порту» продлил контракт с Икером Касильясом

«Порту» продлил контракт с голкипером команды Икером Касильясом. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 08:02
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Общество

Настоящая весна придет в Москву в середине апреля

Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Общество

Спектакль «Театра.doc» о немецких переселенцах проверяют на экстремизм

Обновлено в 08:49
Происшествия

Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы

Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Здоровье

Все роддома столицы оснащены по последнему слову техники

Обновлено в 06:40
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Политика

Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Политика

Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Общество

В Думе оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

В Госдуму России внесен законопроект, который может вернуть нашей стране сезонный перевод времени.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов

Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Краснодаре осудят бывшего финансового директора ФК «Кубань»

По данным правоохранителей, в июне 2016 года ФК заключил договор с одной организацией на поставку щебня и песка.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Общество

Bayer проиграла первый суд о канцерогенном гербициде Roundup

Немецкая компания Bayer AG проиграла первый этап судебного разбирательства в США по делу о гербициде Roundup.
Обновлено в 04:48
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Космос

Два спутника «ГЛОНАСС-М» выведены на техобслуживание

Техобслуживание планируется завершить в 00:00 23 марта. Также временно выведен на техобслуживание и спутник «ГЛОНАСС-М» номер 720.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

В США провели испытания одноразового грузового беспилотника

В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову

Обновлено в 04:53
Политика

Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны

Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 07:23
Экономика

ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Культура

Автор песен певицы Марайи Кэри напишет книгу о Юлии Началовой

Известный американский продюсер и автор песен Марайи Кэри Уолтер Афанасьев был потрясён смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 07:54
Политика

Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму

"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено вчера в 09:11
Кино

Умер народный артист России Анатолий Адоскин

Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Яна Шевцова сбежала из клиники перед пластической операцией

Обновлено в 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр. Двукратная чемпионка России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр Командного чемпионата мира. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года, а также серебряный призер 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное