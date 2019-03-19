Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в ЯпонииТАСС 07:58

Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме. За короткую программу спортсменка получила 82,08 балла.

Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии

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