Тарасова о короткой программе Медведевой: любят Женьку и будут любитьРИА Новости 07:54

Российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой во время короткой программы на чемпионате мира в Японии.

Тарасова о короткой программе Медведевой: любят Женьку и будут любить

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