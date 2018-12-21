Спорт

Тарасова оправдала провал Медведевой на чемпионате России
Lenta.ru
14:13

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в эфире Первого канала прокомментировала неудачное выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России. По словам Тарасовой, на разминке Медведева выступила идеально, не сорвав ни одного элемента.
Lenta.ru14:13
Татьяна Тарасова
Она взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни...Эта неуверенность может идти от всего. От того, что приехала из Канады. Это спорт. И не нужно думать о том, что она выиграет, или не выиграет.
— Татьяна Тарасова, тренерРИА Новости 11:59

Подробнее о событии

Тарасова оправдала провал Медведевой на чемпионате России

Газета.Ru14:33

Тарасова прокомментировала выступление Медведевой в короткой программе

РИА Новости12:14

Татьяна Тарасова: Медведева преодолевает очень сложный период в жизни

Советский спорт12:07

Чайковская: выступление Медведевой на чемпионате России стало трагедией

ТАСС10:34

Медведева — болельщикам: с такой поддержкой, которую вы даёте, со всем справлюсь

Чемпионат10:54

Не нужно ее жалеть. Медведевой требуется еще год

Спорт-Экспресс11:40

Медведева сквозь слезы – болельщикам: «Уверена, что с такой поддержкой со всем справлюсь. Вы – моя жизнь»

Sports.ru11:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Спорт

Загитова: с Медведевой на чемпионате России не общалась

Обновлено в 07:23
Футбол

Гол Ройса принес дортмундской «Боруссии» победу над Менхенгладбахом

Дортмундская "Боруссия" переиграла "Боруссию" из Менхенгладбаха в матче 17-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:38
Спорт

Олсбю победила в спринте на этапе Кубка мира в Чехии

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю заняла первое место в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Обновлено в 12:52
Хоккей

«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в Казани

Обновлено в 13:28
Спорт

Эксперты WADA не смогли закончить работу по извлечению данных в Москве

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, однако не смогли в срок завершить работу по их извлечению.
Обновлено в 16:09
Футбол

«Жирона» — «Хетафе»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 21:30

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 11:56
Баскетбол

«Химки» прервали неудачную серию в Евролиге, обыграв «Дарушшафаку»

Обновлено в 14:23
Спорт

Йоханнес Бё намерен сделать всё, чтобы всегда опережать Логинова

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, победивший в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, заявил, что не хочет много говорить о россиянине Александре Логинове, который выступает после двухгодичной дисквалификации за употребление допинга.
Обновлено в 03:51
Футбол

Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Болельщики "Локомотива" назвали полузащитника команды Джефферсона Фарфана лучшим игроком декабря.
Обновлено в 15:09
Хоккей

Все билеты на матч КХЛ между СКА и ЦСКА на футбольной арене проданы

Организаторы продали все билеты на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским ЦСКА, который пройдет на "Газпром-Арене".
Обновлено в 11:42
Баскетбол

Алексею Шведу снимут гипс через неделю

В четверг, 20 декабря, защитнику «Химок» Алексею Шведу был сделан рентген кисти, по его результатам было принято решение снять гипс через неделю.
Обновлено в 12:36
Футбол

«Ювентус» подписал новый контракт с техническим спонсором

Туринский «Ювентус» продлил контракт со своим техническим спонсором — компанией adidas.
Обновлено в 15:14
Спорт

Ковтун о своей победе на ЧР: это лишь шаг к тому, чего я хочу добиться

Максим Ковтун прокомментировал свою победу в мужском одиночном катании на чемпионате России, проходящем в Саранске.
Обновлено в 12:09
Футбол

«Ливерпуль» победил в седьмом матче подряд в АПЛ

Обновлено в 16:53
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
ещё по теме
Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное