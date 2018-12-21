Спорт

Тарасова прокомментировала выступление Медведевой в короткой программе
Газета.Ru
13:22

Известный тренер Татьяна Тарасова считает, что на неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Саранске повлияли взросление и перелет из Канады, передает "Советский спорт".
Газета.Ru13:22
Татьяна Тарасова
Она взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни...Эта неуверенность может идти от всего. От того, что приехала из Канады. Это спорт. И не нужно думать о том, что она выиграет, или не выиграет.
— Татьяна Тарасова, тренерРИА Новости 11:59

Подробнее о событии

Как восприняли неудачу Медведевой в короткой программе на чемпионате России

RT на русском16:55

Фигуристка Медведева не видит катастрофы в своем выступлении на чемпионате России

ТАСС14:03

Тарасова оправдала провал Медведевой на чемпионате России

Газета.Ru14:33

Медведева — о 14-м месте на ЧР: несмотря на результат, я сделала шаг вперёд

Чемпионат13:27

«Никакой катастрофы для меня нет». Медведева - о провальном выступлении на чемпионате России

Спорт-Экспресс13:15

Татьяна Тарасова: Медведева преодолевает очень сложный период в жизни

Советский спорт12:07

Татьяна Тарасова: «Медведева преодолевает сложный период.Так много раз было – и кто сильнее, те остались»

Sports.ru09:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 20:11, Ашберн
Спорт

Загитова: с Медведевой на чемпионате России не общалась

Обновлено в 07:23
Футбол

«Ливерпуль» на выезде переиграл «Вулверхэмптон»

В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" потерпел домашнее поражение от "Ливерпуля" — 0:2.
Обновлено в 16:55
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха

Обновлено в 16:54
Спорт

Олсбю победила в спринте на этапе Кубка мира в Чехии

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю заняла первое место в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Обновлено в 12:52
Спорт

Эксперты WADA не смогли закончить работу по извлечению данных в Москве

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, однако не смогли в срок завершить работу по их извлечению.
Обновлено в 16:09
Хоккей

Шайба Зарипова помогла «Ак Барсу» победить «Трактор» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 14:10
Баскетбол

«Химки» победили «Дарюшшафаку» в матче Евролиги

Обновлено в 14:00
Футбол

«Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры

«Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
Обновлено в 15:21
Футбол

Глушаков назвал нападение фаната на него заказной акцией

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что нападение фаната на него во время матча с «Рапидом» (1:2) в матче Лиги Европы является частью большой кампании против него.
Обновлено в 17:20
Спорт

Шнурок помешал Загорски и Гурейро на чемпионате России

Елена Кустарова, тренер спортивного дуэта Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, объяснила неудачное выступление своих подопечных в произвольном танце на чемпионате России в Саранске, передает ТАСС.
Обновлено в 15:40
Футбол

Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Болельщики "Локомотива" назвали полузащитника команды Джефферсона Фарфана лучшим игроком декабря.
Обновлено в 15:09
Хоккей

Матч СКА — ЦСКА на «Газпром Арене» пройдет при аншлаге

Хоккейный матч СКА — ЦСКА на «Газпром Арене» пройдет при аншлаге.
Обновлено в 13:45
Футбол

«Ювентус» продлил соглашение с «adidas»

Новый контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. За этот период итальянский чемпион получит от спонсора 408 миллионов евро.
Обновлено в 15:37
Баскетбол

Алексею Шведу снимут гипс через неделю

В четверг, 20 декабря, защитнику «Химок» Алексею Шведу был сделан рентген кисти, по его результатам было принято решение снять гипс через неделю.
Обновлено в 12:36
Спорт

Йоханнес Бе: «Логинову следует извиниться перед всеми атлетами»

Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе специально для "СЭ" прокомментировал свою позицию по отношению к россиянину Александру Логинову, два года назад отбывшего дисквалификацию.
Обновлено в 08:57
ещё по теме
Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное