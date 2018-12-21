Спорт

Тарасова объяснила провал фигуристки Медведевой на чемпионате России
РБК
11:18

Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Двукратная чемпионка мира сорвала каскад тройной флип — тройной тулуп и упала с двойного акселя.
РБК11:18
Татьяна Тарасова
Она взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни...Эта неуверенность может идти от всего. От того, что приехала из Канады. Это спорт. И не нужно думать о том, что она выиграет, или не выиграет.
— Татьяна Тарасова, тренерРИА Новости 11:59

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