Спорт

Тарасова обвинила СМИ в травле Медведевой
Газета.Ru
15:36

Известный тренер России Татьяна Тарасова в резкой форме обвинила СМИ в травле отечественной фигуристки. Для российской фигуристки-одиночницы Евгении Медведевой нынешний сезон стал самым тяжелым в карьере.
Газета.Ru15:36
Татьяна Тарасова
И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уже так они знают технику, так они знают её взгляд. Пишут, что взгляд у неё такой злой. Да чтоб они провалились на месте!
— Татьяна Тарасова, тренерNewInform 13:22
с чего всё началось

Татьяна Тарасова обвинила российских журналистов в травле Евгении Медведевой

Просто накинулись, как на живое мясо.
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Татьяна Тарасова
Тренер
Советский и российский тренер по фигурному катанию. Заслуженный тренер СССР, Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный деятель искусств России. Дочь известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова.
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