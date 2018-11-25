Спорт
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» критику некоторых СМИ и болельщиков в адрес российской фигуристки Евгении Медведевой после неудачи на этапах серии Гран-при.
RT на русском13:03
И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уже так они знают технику, так они знают её взгляд. Пишут, что взгляд у неё такой злой. Да чтоб они провалились на месте!
— Татьяна Тарасова, тренерNewInform 13:22
с чего всё началось
Просто накинулись, как на живое мясо.Говорит Москва08:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Футбол
«Зенит» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России
Обновлено в 14:33
Футбол
Кононов: «Вижу „Спартак“ на первом месте по итогам сезона»
Олег Кононов после победы в дебютном матче на посту главного тренера «Спартака» заявил, что нацеливается на первое место в российской Премьер-Лиге.
Обновлено в 13:32
Хоккей
«Авангард» на выезде обыграл «Слован», у Зернова дубль
В матче регулярного чемпионата КХЛ омский Авангард на выезде обыграл братиславский Слован со счетом 4:1.
Обновлено в 14:36
Футбол
«Боруссия» из Менхенгладбаха разгромила «Ганновер»
"Боруссия" из Менхенгладбаха в матче 12-го тура чемпионата Германии разгромила "Ганновер" со счетом 4:1. Менхенгладбахцы идут на втором месте в турнирной таблице.
Обновлено в 14:31
Футбол
Игорь Черевченко: Футбол наказывает
Обновлено в 14:03
Футбол
Финал Кубка Либертадорес перенесен на неопределенный срок
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение отложить проведение ответного матча финала Кубка Либертадорес по футболу между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс".
Обновлено в 14:35
Футбол
Гол С. Думбия помог «Жироне» обыграть «Эспаньол» в матче Примеры
Обновлено в 14:39
Спорт
Лыжник Большунов выиграл второе золото на первом этапе Кубка мира
Обновлено в 13:42
Автоспорт
Стролл: удовлетворён своим выступлением
Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл подвёл итоги Гран-при Абу-Даби, в котором он финишировал на 13-й позиции.
Обновлено в 12:57
Футбол
«Наполи» не смог обыграть «Кьево»
Ювентус возглавляет таблицу серии А, у подопечных Массимилиано Аллегри 37 очков, далее идут Наполи (29) и Интер (28).
Обновлено в 11:12
Футбол
«Хаддерсфилд» одержал уверенную победу над «Вулверхэмптоном» в гостях
После 13 туров «Вулверхэмптон» занимает 11-е место, а «Хаддерсфилд» идет 14-м, но может опуститься в случае победы «Ньюкасла».
Обновлено в 13:24
Футбол
«Ницца» на своем поле обыграла «Лилль» в матче чемпионата Франции
"Ницца" обыграла "Лилль" в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счетом 2:0.
Обновлено в 13:39
Футбол
Российский нападающий Комличенко оформил хет-трик в чемпионате Чехии
Российский нападающий футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии с командой "Сигма Оломоуц".
Обновлено в 14:39
Автоспорт
Хюлькенберг попал в серьёзную аварию на старте Гран-при Абу-Даби
Позже стюарды пришли к выводам, что авария была следствием гоночного инцидента и ни один из пилотов не понесёт за него наказание.
Обновлено в 14:09
Спорт
«Мы непомнящая нация». Тарасова вступилась за Медведеву
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Евгению Медведеву, которая по итогам этапа Гран-при во Франции не прошла в финал соревнований.
Обновлено в 13:03