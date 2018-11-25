Спорт

Тарасова обвинила СМИ в травле Медведевой
RT на русском
13:03

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» критику некоторых СМИ и болельщиков в адрес российской фигуристки Евгении Медведевой после неудачи на этапах серии Гран-при.
RT на русском13:03
Татьяна Тарасова
И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уже так они знают технику, так они знают её взгляд. Пишут, что взгляд у неё такой злой. Да чтоб они провалились на месте!
— Татьяна Тарасова, тренерNewInform 13:22
с чего всё началось

Татьяна Тарасова обвинила российских журналистов в травле Евгении Медведевой

Просто накинулись, как на живое мясо.
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Татьяна Тарасова
Тренер
Советский и российский тренер по фигурному катанию. Заслуженный тренер СССР, Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный деятель искусств России. Дочь известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова.
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