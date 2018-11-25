Просто накинулись, как на живое мясо.

с чего всё началось

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» критику некоторых СМИ и болельщиков в адрес российской фигуристки Евгении Медведевой после неудачи на этапах серии Гран-при.

Футбол Футбол «Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ Футболисты «Краснодара» обыграли тульский «Арсенал» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Футбол Матч между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» снова перенесен Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен, сообщает "Советский спорт".

Автоспорт Автоспорт Сергей Сироткин занял последнее место по итогам сезона «Формулы-1» Победителем «Формулы-1» стал Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes. Британец заработал 408 очков в сезоне.

Футбол Футбол «Хаддерсфилд» одержал уверенную победу над «Вулверхэмптоном» в гостях После 13 туров «Вулверхэмптон» занимает 11-е место, а «Хаддерсфилд» идет 14-м, но может опуститься в случае победы «Ньюкасла».

Спорт Спорт Лыжник Большунов выиграл второе золото на первом этапе Кубка мира

Спорт Спорт «Мы непомнящая нация». Тарасова вступилась за Медведеву Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Евгению Медведеву, которая по итогам этапа Гран-при во Франции не прошла в финал соревнований.

Футбол Футбол Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ 25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.

Футбол Футбол Отставание «Наполи» от «Ювентуса» увеличилось до 8 очков «Наполи» сыграл вничью с «Кьево» (0:0) в 13-м туре серии А. Команда Карло Анчелотти осталась на второй строчке в турнирной таблице, но отставание от «Ювентуса» увеличилось до 8 очков.

Футбол Футбол «Витесс» Леонида Слуцкого обыграл в гостях «Виллем II» В 13-м туре чемпионата Нидерландов «Витесс» в небольшом городке Тилбурге встречался с местным клубом «Виллем II».

Футбол Футбол «Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом», прервав серию из трёх поражений В матче 12-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» принимал «Вердер».

Футбол Футбол Серхи Роберто пропустит из-за травмы 3-4 недели Как информирует официальный сайт "сине-гранатовых", из-за травмы подколенного сухожилия 26-летний хавбек пропустит 3-4 недели.