Футбол

Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»Чемпионат вчера в 13:13

Московский «Локомотив» проводит предсезонную встречу с болельщиками. На встречу получил приглашение бывший полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов. Напомним, Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта.
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Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин

Спорт-Экспрессвчера в 19:49

Тарасов рассказал о приглашении на встречу с фанатами «Локомотива»

Газета.Ruвчера в 20:48

Дмитрий Тарасов: «Если бы не приглашение Семина, на встречу с болельщиками не приехал бы»

Sportbox.RUвчера в 20:47

Тарасов: «Семин лично позвал меня на встречу с фанатами „Локомотива“, я бы сам не приехал»

Sport24.ruвчера в 20:20

Дмитрий Тарасов: «Если бы не приглашение Семина, на встречу с болельщиками не приехал бы»

Матч ТВвчера в 20:47

Тарасов: Сёмин лично позвал меня на встречу с болельщиками

Чемпионатвчера в 20:09

Тренерский ход: Сёмин лично позвал Тарасова на встречу с болельщиками

Известиявчера в 17:01
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