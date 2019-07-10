Футбол
Тренерский ход: Сёмин лично позвал Тарасова на встречу с болельщикамиИзвестия 17:01
Во вторник прошла традиционная встреча болельщиков с футбольным клубом «Локомотив». На мероприятии команде вручали серебряные медали за второе место по итогам чемпионата России. На встрече оказался и бывший полузащитник клуба Дмитрий Тарасов, с которым не продлили контракт.
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Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
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Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением
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«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
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Обновлено в 08:52
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Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
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Иванов: Россия опоздала с «мусорной реформой» на 40 лет
Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.
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СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
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Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
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Новая навигационная система для гражданских судов может появиться в России в 2020 году
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Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
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