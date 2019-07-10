Футбол

Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал СеминСпорт-Экспресс 19:49

Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, почему приехал на встречу с болельщиками клуба. Травмированному игроку, передвигающемуся на костылях, вручили серебряные медали чемпионата России 2018/19, а болельщики поддержали его бурными аплодисментами.
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Тарасов: «Семин лично позвал меня на встречу с фанатами „Локомотива“, я бы сам не приехал»

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Тарасов рассказал о приглашении на встречу с фанатами «Локомотива»

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Тренерский ход: Сёмин лично позвал Тарасова на встречу с болельщиками

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Дмитрий Тарасов: «Если бы не приглашение Семина, на встречу с болельщиками не приехал бы»

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Тарасов: Сёмин лично позвал меня на встречу с болельщиками

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Дмитрий Тарасов: «Если бы не приглашение Семина, на встречу с болельщиками не приехал бы»

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