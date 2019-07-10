Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, почему приехал на встречу с болельщиками клуба. Травмированному игроку, передвигающемуся на костылях, вручили серебряные медали чемпионата России 2018/19, а болельщики поддержали его бурными аплодисментами.

Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин

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