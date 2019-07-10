Футбол
Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал СеминСпорт-Экспресс 19:49
Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, почему приехал на встречу с болельщиками клуба. Травмированному игроку, передвигающемуся на костылях, вручили серебряные медали чемпионата России 2018/19, а болельщики поддержали его бурными аплодисментами.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 23:09, Вашингтон
Политика
Антонов призвал США поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма
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Футбол
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Обновлено в 16:58
Происшествия
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«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено в 04:04
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон
Пассажирка московского метро упала под поезд, пытаясь достать свой упавший телефон.
Обновлено в 16:39
Наука
Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг
Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
Общество
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Политика
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Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Здоровье
Передвижной флюорограф заработал в Павловском Посаде
Передвижной модуль позволяет обследовать жителей удаленных районов.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей
Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
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Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»
У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43