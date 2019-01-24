Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате ЕвропыКоммерсантъ 15:04

У нас была одна ошибка: такая же как и в короткой программе. Не знаю, закономерность ли это. Мы очень довольны своим катанием, но ошибки наказали нас. На чемпионат мира будем готовиться очень усердно и постараемся нейтрализовать все ошибки, больше работать.

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Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы

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