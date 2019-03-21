Спорт
Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катаниюREGNUM 02:42
Бронзовые награды завоевала ещё одна российская пара — Наталья Забияко и Александр Энберт, набравшие по сумме двух программ 217,98 балла. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тарасова и Морозов с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате мира.
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Политика
Караджич назвал местью пожизненный приговор, вынесенный Гаагой
Решение приняла апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге.
Обновлено в 04:48
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Кино
С режиссером Марленом Хуциевым простились аплодисментами
Гроб с телом режиссера Марлена Хуциева вынесли из Дома кино в Москве под аплодисменты собравшихся на церемонию прощания.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Наука
Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода
Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%
Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 07:36
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Музыка
Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»
В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Мадонна показала пошаговый процесс создания своей роскошной прически
Недавно 60-летняя певица показала пошаговый процесс создания своей роскошной прически.
Обновлено в 04:49
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Экономика
Госдума в первом чтении приняла закон об «ипотечных каникулах»
Госдума в первом чтении приняла законопроект об "ипотечных каникулах" для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 06:05
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.
Обновлено в 00:00
Общество
Победительницу «Мисс Москва-2018» лишили короны и титула
Обновлено в 08:12
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Экономика
Прекращены поставки в Россию нескольких жизненно важных лекарств
Прекращены поставки в Россию трех жизненно важных лекарств.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
При взрыве в Кабуле погибли не менее шести человек
Несколько взрывов прогремели в афганской столице во время празднования Навруза. По последним данным, погибли шесть человек и пострадали 23.
Обновлено в 05:29
Экономика
«Мечелу» полгода не хватало вагонов
В 2018 г. чистый долг "Мечела" составил 467, 7 млрд руб. Что касается падения финансовых показателей традиционно прибыльного добывающего сегмента, то, помимо реального дефицита подвижного состава, нельзя забывать, что "Мечел" – одна из самых недоинвестированных компаний российского горно-металлургического сектора, подчеркивает Чуйко.
Обновлено в 08:17
Общество
Главой комитета по печати Петербурга назначен Владимир Рябовол
Новым председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга назначен советник губернатора города Владимир Рябовол.
Обновлено в 07:54
Космос
Огромный НЛО пойман на камеру рядом с МКС
Обновлено в 05:04
Общество
Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Общество
Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай
Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 03:06
Футбол
Икарди проведет первую с февраля тренировку с «Интером»
Нападающий «Интера» Мауро Икарди впервые с 13 февраля примет участие в тренировке с командой.
Обновлено в 07:13
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Политика
Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15