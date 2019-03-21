Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катаниюREGNUM 02:42

Бронзовые награды завоевала ещё одна российская пара — Наталья Забияко и Александр Энберт, набравшие по сумме двух программ 217,98 балла. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тарасова и Морозов с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате мира.

Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию

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