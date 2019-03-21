Козловский: на таких соревнованиях показываем всю нашу жизньЧемпионат 04:58

В соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира Бойкова и Козловский стали шестыми. Чемпионами стали Вэньцзин Суй и Хань Цун из Китая. Российские пары Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Наталья Забияко с Александром Энбертом стали вторыми и третьими соответственно.

Козловский: на таких соревнованиях показываем всю нашу жизнь

Происшествия Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.

Политика Bloomberg узнал о проработке сценария оставления Путина у власти В президентской администрации рассматриваются различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше, сообщили Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Армия и оружие США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.

Происшествия В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Спорт Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.

Экономика Под Петербургом начали строить крупный медицинский центр На участке в Гатчинском районе предполагается реконструировать существующий имущественный комплекс под реабилитационный центр общей площадью более 25 тыс. кв. м. Он рассчитан на 300 коек, из которых 120 мест будет отведено для лечения пациентов по ОМС.

Спорт Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.

Политика ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.

Общество Осипов заявил о снижении энерготарифов в середине 2019 года Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов 21 марта в ходе «Прямого разговора» заявил о снижении тарифов в середине года.

Экономика Чистая прибыль Geely выросла за 2018 год на 18% Чистая прибыль китайского автопроизводителя Geely Automobile Holdings выросла по итогам 2018 года на 18% к предыдущему году и достигла рекордного объема в 12,55 млрд юаней ($1,88 млрд).

Общество Суд признал незаконным вылов косаток, попавших в «китовую тюрьму» Суд 7 декабря 2018 года признал заключение госэкспертизы (на основании которого четыре коммерческие компании выловили 12 косаток, 10 из которых сейчас содержатся в "китовой тюрьме" в бухте Средней в Приморье) на материалы ОДУ косаток незаконным и недействующим с момента издания.

Экономика Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.

Происшествия Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.

Политика ЦИК получил документы КПРФ о передаче думского мандата Грудинину Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков 18 марта сообщил ТАСС, что партия направила в ЦИК документы о передаче депутатского мандата умершего нобелевского лауреата Жореса Алферова генеральному директору "Совхоза им. Ленина" Павлу Грудинину.

Шоу-бизнес Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Общество Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Экономика СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.

Политика Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Армия и оружие CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России» Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.

Политика Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.

Общество Росреестр сократил сроки регистрации недвижимости Росреестр в 2018 году сократил срок регистрации прав на недвижимость до пяти дней, сообщила в четверг на итоговой коллегии глава ведомства Виктория Абрамченко.

Общество Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.