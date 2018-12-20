Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает сsport_inside. Сообщается, что 31-летний футболист продолжит карьеру в одном из клубом чемпионата России. Тарасов играет за железнодорожников с 2010 года.

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