Футбол

Тарасов зимой покинет «Локомотив»
Спорт БИЗНЕС Online
07:35

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает сsport_inside. Сообщается, что 31-летний футболист продолжит карьеру в одном из клубом чемпионата России. Тарасов играет за железнодорожников с 2010 года.
Спорт БИЗНЕС Online07:35

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СМИ: Тарасов покинет «Локомотив» в зимнее трансферное окно

Матч ТВ05:54

СМИ: Тарасов покинет «Локомотив» в зимнее трансферное окно

Sportbox.RU05:54

Источник: Тарасов покинет «Локомотив»

Газета.Ru05:40

Источник: Тарасов зимой покинет «Локомотив» и перейдёт в другой клуб РПЛ

Чемпионат05:27

СМИ: Тарасов покинет «Локомотив» и перейдёт в другой клуб РПЛ

RT на русском04:45

Тарасов покинет «Локомотив» вслед за Геркусом

Советский спорт04:26

Тарасов покинет «Локомотив» и перейдет в другой клуб РПЛ

Sport24.ru04:30
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