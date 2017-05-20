Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что клуб угрожает ему судом. При этом он пообещал всегда поддерживать «железнодорожников».

Тарасов заявил об угрозах судом от «Локомотива»

Политика Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.

Энергетика Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.

Происшествия Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.

Политика Полиция не подтвердила угрозы в адрес председателя Счетной палаты Полиция провела проверку информации об угрозах в адрес председателя Счетной палаты края Татьяны Давыденко и не нашла подтверждения.

Шоу-бизнес Беременность полностью изменила характер Анастасии Решетовой Беременность полностью изменила характер Анастасии Решетовой Анастасия Решетова ответила на вопросы поклонников.

Шоу-бизнес Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.

Интернет Эксперты выявили новый способ кражи данных пользователей мессенджеров FinSpy может собирать различные типы пользовательских данных: контакты, электронные письма, SMS-сообщения, записи из календарей, местоположение GPS, фотографии, сохранённые файлы, записи голосовых звонков и данные из мессенджеров.

Наука Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.

Политика В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.

Шоу-бизнес Гоген Солнцев выдвинул свою кандидатуру на роль мужа Лолиты Милявской Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора, — заявил Солнцев.

Наука Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.

Происшествия Разведенные женщины Ингушетии требуют вернуть им детей после случая с 7-летней девочкой Жительницы Ингушетии стали массово просить вернуть своих детей после того, как стало о судьбе семилетней девочки, которую избивала тетя по отцовской линии.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».

Общество В Магадане ввели штраф за кормление голубей Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Общество Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Шоу-бизнес Полностью голая Светлана Лобода сделала стойку на голове Голая Светлана Лобода сделала стойку на голове на пирсе около живописного водоема.

Наука Ученые назвали эффективный способ похудения "Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.

Происшествия Суд оставил под стражей предпринимателя Бойко-Великого "Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании Бойко-Великому меры пресечения в виде заключения под стражу - без изменения", - огласила решение судья.

Происшествия Пермская скорая: три человека пострадали от урагана в Перми В результате урагана, обрушившегося на центр Перми днем 10 июля, пострадали три человека.

Общество Собянин рассказал о мерах поддержки развития районов за пределами ТТК Мэрия Москвы сократила количество контрактов на строительство в центре столицы, направив ресурсы застройщиков за пределы ТТК.

Происшествия В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота Самолет авиакомпании Montenegro Airlines в 12:47 мск экстренно приземлился в калужском аэропорту из-за обморока у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Армия и оружие «Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин» Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.