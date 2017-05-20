Футбол

Тарасов заявил об угрозах судом от «Локомотива»РБК 06:15

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что клуб угрожает ему судом. При этом он пообещал всегда поддерживать «железнодорожников».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Тарасов поблагодарил «Локо» за сотрудничество, несмотря на угрозы судом

News.ru05:57

Тарасов поблагодарил угрожавший судом «Локо»

Газета.Ru06:56

Тарасов заявил об угрозах судом от «Локомотива»

РБК06:15

Дмитрий Тарасов: Душой и сердцем я всегда буду с «Локомотивом»

Советский спорт04:45

Тарасов: душой и сердцем я всегда буду с «Локо», несмотря на угрозу судом

РИА Новости05:22

Дмитрий Тарасов рассказал о напряжённых отношениях с руководством «Локомотива»

Sport.ru04:59

Тарасов поблагодарил «Локомотив», несмотря на угрозу судом

Спорт-Экспресс04:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:09, Ашберн
Политика

Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне

Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Энергетика

Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо

Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда

От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.
Обновлено в 06:24
Политика

Полиция не подтвердила угрозы в адрес председателя Счетной палаты

Полиция провела проверку информации об угрозах в адрес председателя Счетной палаты края Татьяны Давыденко и не нашла подтверждения.
Обновлено в 05:06
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Беременность полностью изменила характер Анастасии Решетовой

Беременность полностью изменила характер Анастасии Решетовой Анастасия Решетова ответила на вопросы поклонников.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Интернет

Эксперты выявили новый способ кражи данных пользователей мессенджеров

FinSpy может собирать различные типы пользовательских данных: контакты, электронные письма, SMS-сообщения, записи из календарей, местоположение GPS, фотографии, сохранённые файлы, записи голосовых звонков и данные из мессенджеров.
Обновлено в 06:12
Наука

Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат

На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
Обновлено 08 июля в 13:41
Общество

В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут

Обновлено в 06:05
Политика

В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой

Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев выдвинул свою кандидатуру на роль мужа Лолиты Милявской

Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора, — заявил Солнцев.
Обновлено в 06:36
Наука

Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг

Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Разведенные женщины Ингушетии требуют вернуть им детей после случая с 7-летней девочкой

Жительницы Ингушетии стали массово просить вернуть своих детей после того, как стало о судьбе семилетней девочки, которую избивала тетя по отцовской линии.
Обновлено в 07:17
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Общество

В Магадане ввели штраф за кормление голубей

Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Обновлено 08 июля в 20:39
Общество

Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Шоу-бизнес

Полностью голая Светлана Лобода сделала стойку на голове

Голая Светлана Лобода сделала стойку на голове на пирсе около живописного водоема.
Обновлено в 05:41
Наука

Ученые назвали эффективный способ похудения

"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

Обновлено в 04:45
Здоровье

Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах

Обновлено вчера в 01:59
Происшествия

Суд оставил под стражей предпринимателя Бойко-Великого

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании Бойко-Великому меры пресечения в виде заключения под стражу - без изменения", - огласила решение судья.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Пермская скорая: три человека пострадали от урагана в Перми

В результате урагана, обрушившегося на центр Перми днем 10 июля, пострадали три человека.
Обновлено в 07:40
Общество

Собянин рассказал о мерах поддержки развития районов за пределами ТТК

Мэрия Москвы сократила количество контрактов на строительство в центре столицы, направив ресурсы застройщиков за пределы ТТК.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота

Самолет авиакомпании Montenegro Airlines в 12:47 мск экстренно приземлился в калужском аэропорту из-за обморока у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Экс-начальника кузбасского ГУФСИН осудили за взятку

Обновлено в 06:16
Армия и оружие

«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Футбол

Классон перенёс операцию на колене

Хавбек "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон, получивший травму колена, перенес операцию, рапортует пресс-служба клуба Ранее сообщалось, что футболист повредил крестообразные связки в матче отборочного турнира ЧЕ-2020 против Испании (0:3).
Обновлено в 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Тарасов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное