Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о результатах заседания палаты по разрешению споров РФС. Напомним, на заседании, которое прошло сегодня, 28 августа, было рассмотрено заявление игрока к его бывшему клубу, московскому «Локомотиву», по поводу компенсации затрат на операцию.

с чего всё началось

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила жалобу футболиста Дмитрия Тарасова на столичный "Локомотив". Об этом журналистам сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы хавбека. "Локомотив" должен полностью компенсировать все затраты на операцию и реабилитацию.

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