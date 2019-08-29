Футбол
Российская газетаТарасов выиграл дело у «Локомотива»
Палата по разрешению споров РФС удовлетворила жалобу футболиста Дмитрия Тарасова на столичный "Локомотив". Об этом журналистам сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы хавбека. "Локомотив" должен полностью компенсировать все затраты на операцию и реабилитацию.
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с чего всё началось
Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о результатах заседания палаты по разрешению споров РФС. Напомним, на заседании, которое прошло сегодня, 28 августа, было рассмотрено заявление игрока к его бывшему клубу, московскому «Локомотиву», по поводу компенсации затрат на операцию.Чемпионатвчера в 13:41
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Тарасов выиграл дело у «Локомотива», но клуб может обжаловать решение в Лозанне
Спорт-Экспрессвчера в 13:28
Дмитрий Тарасов: «Заседание палаты по разрешению споров РФС завершилось моей победой»
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