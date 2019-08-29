Футбол
Российская газетаТарасов выиграл дело у «Локомотива»
Палата по разрешению споров РФС удовлетворила жалобу футболиста Дмитрия Тарасова на столичный "Локомотив". Об этом журналистам сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы хавбека. "Локомотив" должен полностью компенсировать все затраты на операцию и реабилитацию.
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Тарасов выиграл дело у «Локомотива», но клуб может обжаловать решение в Лозанне
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Дмитрий Тарасов: «Заседание палаты по разрешению споров РФС завершилось моей победой»
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