Футбол

Тарасов выдвинул требования «Локомотиву»Газета.Ru 11:48

Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой взыскать со своей бывшей команды € 12 тыс. Именно такую сумму футболист потратил на лечение травмы, полученной в последнем туре чемпионата России сезона-2018 / 19 против "Уфы".
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Тарасов требует взыскать с «Локомотива» € 12 тыс

Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с просьбой взыскать со своей бывшей команды "Локомотива" € 12 тыс. Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с "Уфой".
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