Футбол

Тарасов рассказал о подробностях конфликта с руководством «Локомотива»Народные новости 08:54

Футболист Дмитрий Тарасов оказался в незавидном положении — родной клуб "Локомотив" не хочет продлевать с ним контракт и оплачивать его дорогостоящее восстановление после травмы. В интервью для YouTube-канала своего друга, рэпера T-killah, игрок рассказал о подробностях истории.
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Тарасов рассказал о разрыве с «Локомотивом»

Газета.Ru14:31

Послали на три буквы: Тарасов обиделся на руководство «Локомотива»

Вести.Ru14:01

Тарасов рассказал о сумме, которую «Локомотив» отказался платить за его операцию

Спорт-Экспресс07:43

Тарасов поделился подробностями конфликта с «Локомотивом»

RT на русском10:49

Тарасов: в родном «Локомотиве» меня реально послали на три буквы

Чемпионат10:11

Тарасов: «Чуть не провалился со стула, когда „Локомотив“ спросил, кто мне будет оплачивать операцию»

Евро-футбол.ру08:39

Тарасов: «В Локомотиве» спросили: «А тебе кто будет операцию оплачивать?„ Я просто охренел“»

Sport24.ru08:12
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Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие

С Плесецка запустили «Союз-2.1В» с военными спутниками

Обновлено в 14:09
Политика

Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала

Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Политика

Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной

Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:30
Кино

Джордж Мартин раскрыл детали приквела «Игры престолов»

Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Общество

В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию

Обновлено в 14:15
Происшествия

Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником

Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Происшествия

В Ленобласти грузовик раздавил три легковушки, есть жертвы

В Ленинградской области на 186-м километре трассы "Кола" грузовик КамАЗ врезался в три автомобиля.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Теннис

Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, передает ТАСС.
Обновлено в 14:01
Интернет

Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Политика

Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнеров

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Со дна Черного моря подняли затонувший под Джубгой катамаран

Обновлено в 11:02
Происшествия

В Башкирии задержан муж кассирши, похитившей миллионы из банка

В аэропорту Уфы 10 июля задержан мужчина, который является мужем кассирши банка из Салавата, подозреваемой в краже из кассы около 20 млн. рублей.
Обновлено в 15:17
Футбол

Кудряшов может стать игроком «Сочи»

Бывший защитник «Истанбул Башакшешир» Федор Кудряшов может вернуться в чемпионат России.
Обновлено в 15:15
Происшествия

В лагере под Саратовом отравились почти 20 детей

Обновлено в 12:37
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Обновлено в 07:48
Происшествия

В Петербурге пытались поджечь чиновника при демонтаже незаконного кафе

Одного сотрудника пытались придушить, а другого один из угрожавших облил бензином из канистры, намереваясь поджечь.
Обновлено в 03:23
Происшествия

На похоронах в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой

Конфликт со стрельбой произошел во время похорон в поселке городского типа Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщилТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:25
Политика

Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Общество

Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти

Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Финансы

Курс валют на сегодня: доллар вырос

Сегодня, 9 июля, курс валют говорит о том, что доллар и евро немного выросли в отношении рубля.
Обновлено вчера в 00:30
Авто

В РФ средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев

Обновлено в 05:02
Происшествия

УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал

Факт побега двух заключенных из исправительной колонии номер 4, где отбывают наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, опровергнут УФСИН по Белгородской области.
Обновлено в 10:55
Политика

Путин призвал отказаться от санкций против Грузии

Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Наука

Об эффективном способе похудеть без диет рассказали учёные

Страдающим от проблем с лишним весом людям при похудении не обязательно сосредотачиваться на избавлении от жира, сообщили учёные из Университета штата Джорджии.
Обновлено в 04:13
Общество

День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября

Обновлено в 14:38
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Дмитрий Тарасов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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