Футболист Дмитрий Тарасов оказался в незавидном положении — родной клуб "Локомотив" не хочет продлевать с ним контракт и оплачивать его дорогостоящее восстановление после травмы. В интервью для YouTube-канала своего друга, рэпера T-killah, игрок рассказал о подробностях истории.

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Тарасов рассказал о подробностях конфликта с руководством «Локомотива»

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