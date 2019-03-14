Футбол

Тарасов работает индивидуально перед матчем с «Краснодаром»РИА Новости 06:03

Футболисты московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов и Дмитрий Баринов тренируются по индивидуальной программе перед матчем 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". "Локомотив" в четверг проводит тренировку на базе в подмосковной Баковке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Старания Тарасова и забавная шапка Смолова. Лучшие фото с тренировки «Локо»

Чемпионат07:44

Тарасов тренируется по индивидуальной программе перед матчем с «Краснодаром»

Матч ТВ06:38

Тарасов работает индивидуально перед матчем с «Краснодаром»

РИА Новости06:03

Тарасов тренируется по индивидуальной программе перед матчем с «Краснодаром»

Sportbox.RU06:38

Баринов и Тарасов тренировались отдельно от команды

Спорт-Экспресс05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Происшествия

Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье

В Ставропольском крае уничтожены двое готовивших теракты боевиков.
Обновлено в 08:46
Кино

Первый канал отказался от показа в эфире фильма о Майкле Джексоне

Первый канал покажет документальный фильм "Покидая Неверленд" о Майкле Джексоне на своем сайте, а не в эфире, сообщила РИА Новости руководитель дирекции общественных связей телеканала Лариса Крымова.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Певицу Юлию Началову перевели из реанимации

Медсестра отделения интенсивной терапии, в котором проходила лечение российская певица Юлия Началова, рассказала телеканалу "Звезда", что артистку перевели из реанимации.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Алексей Венедиктов переизбран главным редактором «Эхо Москвы»

Коллектив журналистов «Эхо Москвы» переизбрал Алексея Венедиктова главным редактором радиостанции на следующий пятилетний срок.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Директор крупнейшего в России троллейбусного завода задержан за взятку

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Ивана Котвицкого и сотрудника завода расследуется дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц в особо крупном размере).
Обновлено в 06:31
Политика

В России запретили полеты Boeing 737 MAX

Росавиация ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России до особого распоряжения, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.
Обновлено в 06:11
Политика

Грудинин получит депутатский мандат Жореса Алферова

Президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину, сообщил РИА Новости руководитель партии Геннадий Зюганов.
Обновлено в 08:17
Политика

Путин призвал сделать ставки по ипотеке ниже 8%

К 2024 году ставки по ипотеке в России должны быть меньше 8%, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.
Обновлено в 08:26
Политика

Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Обновлено в 06:38
Транспорт

РЖД открыли продажу билетов в поезда с новыми плацкартными вагонами

Первые плацкартные вагоны с модернизированным интерьером начнут курсировать в составах поездов из Ростова-на-Дону в Москву и из Москвы в Анапу в середине марта.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Линдси Лохан выругалась на русском языке

Американская актриса Линдси Лохан выругалась на русском языке под одним из постов телеканала RT в Twitter.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

МИД ответил на планы США выделить $500 млн на борьбу с влиянием России

11 марта стало известно, что проект бюджета США на 2020-й финансовый год включает выделение $500 млн на борьбу с «пагубным влиянием» Москвы в Европе и Центральной Азии.
Обновлено в 05:20
Политика

Глава Липецка Сергей Иванов подал в отставку

Глава администрации Липецка Сергей Иванов подал в городской совет депутатов заявление об отставке, сообщает мэрия Липецка.
Обновлено в 08:22
Политика

Греф назвал главную проблему России

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума «Лидеры России», ответил на вопрос, что он считает главными проблемами России.
Обновлено в 07:07
Политика

На Нобелевскую премию мира номинировали шведскую школьницу

Шведскую школьницу Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира за ее труды, направленные на борьбу с глобальным потеплением.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Главу криминального клана Гамбино застрелили в Нью-Йорке

В Нью-Йорке убит глава мафиозного клана Гамбино Франк Кали.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В аэропорту Ноябрьска самолет столкнулся со спецмашиной

Обновлено в 08:25
Политика

Матвиенко процитировала мемы про законы о фейках и неуважении к власти

«Вчера только приняли «законы Клишаса», а сегодня уже новые мемы: Поругаешь власть - попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть – попадаешь под закон о фейковых новостях», - сказала спикер Совета Федерации.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Северной Осетии депутат избил учительницу на глазах у детей

Обновлено в 02:10
Общество

В Дубае представили самые дорогие в мире духи за 1,3 миллиона долларов

Самый дорогой в мире парфюм - за 4,572 миллиона дирхамов (почти 1,3 миллиона долларов) - представлен в Дубае.
Обновлено в 07:02
Политика

ВЦИОМ: около 90% жителей Крыма положительно оценивают работу Путина

Порядка 90% жителей Крыма положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, что существенно выше показателей по стране (64%), сообщил на пресс-конференции в Симферополе генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 08:28
Экономика

Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась

ЦБ решил санировать АТБ в апреле прошлого года. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков.
Обновлено в 06:00
Происшествия

МВД открестилось от изъятия миллиардов рублей на рынках Москвы

В московском главке МВД опровергли информацию об изъятии двух миллиардов рублей и оборудования для майнинга криптовалют на столичных рынках, ранее распространенную некоторыми СМИ.
Обновлено в 06:29
Политика

Госдума обсудит культивацию опийного мака

Сегодня, 14 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о культивировании наркосодержащих растений, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Акции «Черкизово» на бирже взлетели в цене на 50%

Акции группы «Черкизово», одного из крупнейших российских производителей мяса, взлетели в цене на 50%, обновив исторический максимум.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины

В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины.
Обновлено в 08:37
Политика

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:40
Происшествия

Цеповяза перевели из СИЗО Хабаровска в колонию

Обновлено в 04:34
Авто

Opel выйдет на российский рынок с тремя моделями

Немецкий автопроизводитель Opel выведет на российский рынок модели Grandland X, Zafira Life и Vivaro.
Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Тарасов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Баринов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива». Победитель юношеского чемпионата Европы 2013.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное