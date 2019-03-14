Футбол
Тарасов работает индивидуально перед матчем с «Краснодаром»РИА Новости 06:03
Футболисты московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов и Дмитрий Баринов тренируются по индивидуальной программе перед матчем 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". "Локомотив" в четверг проводит тренировку на базе в подмосковной Баковке.
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Происшествия
Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье
В Ставропольском крае уничтожены двое готовивших теракты боевиков.
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Кино
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Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Певицу Юлию Началову перевели из реанимации
Медсестра отделения интенсивной терапии, в котором проходила лечение российская певица Юлия Началова, рассказала телеканалу "Звезда", что артистку перевели из реанимации.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Алексей Венедиктов переизбран главным редактором «Эхо Москвы»
Коллектив журналистов «Эхо Москвы» переизбрал Алексея Венедиктова главным редактором радиостанции на следующий пятилетний срок.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Директор крупнейшего в России троллейбусного завода задержан за взятку
Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Ивана Котвицкого и сотрудника завода расследуется дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц в особо крупном размере).
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В России запретили полеты Boeing 737 MAX
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Грудинин получит депутатский мандат Жореса Алферова
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Обновлено в 08:17
Политика
Путин призвал сделать ставки по ипотеке ниже 8%
К 2024 году ставки по ипотеке в России должны быть меньше 8%, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.
Обновлено в 08:26
Транспорт
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Первые плацкартные вагоны с модернизированным интерьером начнут курсировать в составах поездов из Ростова-на-Дону в Москву и из Москвы в Анапу в середине марта.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Линдси Лохан выругалась на русском языке
Американская актриса Линдси Лохан выругалась на русском языке под одним из постов телеканала RT в Twitter.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С
В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
МИД ответил на планы США выделить $500 млн на борьбу с влиянием России
11 марта стало известно, что проект бюджета США на 2020-й финансовый год включает выделение $500 млн на борьбу с «пагубным влиянием» Москвы в Европе и Центральной Азии.
Обновлено в 05:20
Политика
Глава Липецка Сергей Иванов подал в отставку
Глава администрации Липецка Сергей Иванов подал в городской совет депутатов заявление об отставке, сообщает мэрия Липецка.
Обновлено в 08:22
Политика
Греф назвал главную проблему России
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума «Лидеры России», ответил на вопрос, что он считает главными проблемами России.
Обновлено в 07:07
Политика
На Нобелевскую премию мира номинировали шведскую школьницу
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Происшествия
Главу криминального клана Гамбино застрелили в Нью-Йорке
В Нью-Йорке убит глава мафиозного клана Гамбино Франк Кали.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В аэропорту Ноябрьска самолет столкнулся со спецмашиной
Обновлено в 08:25
Политика
Матвиенко процитировала мемы про законы о фейках и неуважении к власти
«Вчера только приняли «законы Клишаса», а сегодня уже новые мемы: Поругаешь власть - попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть – попадаешь под закон о фейковых новостях», - сказала спикер Совета Федерации.
Обновлено в 07:16
Общество
В Дубае представили самые дорогие в мире духи за 1,3 миллиона долларов
Самый дорогой в мире парфюм - за 4,572 миллиона дирхамов (почти 1,3 миллиона долларов) - представлен в Дубае.
Обновлено в 07:02
Политика
ВЦИОМ: около 90% жителей Крыма положительно оценивают работу Путина
Порядка 90% жителей Крыма положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, что существенно выше показателей по стране (64%), сообщил на пресс-конференции в Симферополе генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
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Экономика
Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась
ЦБ решил санировать АТБ в апреле прошлого года. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков.
Обновлено в 06:00
Происшествия
МВД открестилось от изъятия миллиардов рублей на рынках Москвы
В московском главке МВД опровергли информацию об изъятии двух миллиардов рублей и оборудования для майнинга криптовалют на столичных рынках, ранее распространенную некоторыми СМИ.
Обновлено в 06:29
Политика
Госдума обсудит культивацию опийного мака
Сегодня, 14 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о культивировании наркосодержащих растений, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Акции «Черкизово» на бирже взлетели в цене на 50%
Акции группы «Черкизово», одного из крупнейших российских производителей мяса, взлетели в цене на 50%, обновив исторический максимум.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины
В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины.
Обновлено в 08:37
Политика
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:40
Происшествия
Цеповяза перевели из СИЗО Хабаровска в колонию
Обновлено в 04:34
Авто
Opel выйдет на российский рынок с тремя моделями
Немецкий автопроизводитель Opel выведет на российский рынок модели Grandland X, Zafira Life и Vivaro.
Обновлено в 04:21