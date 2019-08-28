Футбол
Матч ТВТарасов приехал в РФС для рассмотрения его претензии к «Локомотиву»
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вместе со своим адвокатом прибыл на заседание палаты по разрешению споров РФС, где будет рассмотрено его заявление к клубу. Тарасов получил травму в последнем матче прошлого сезона РПЛ с «Уфой».
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:58, Вашингтон
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица Джесси Комбс погибла, пытаясь превзойти собственный рекорд скорости на автомобиле с реактивным двигателем, сообщает Washington Post.
Ридус 14:38
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Экономика
РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах
Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
Ведомости 12:53
Политика
Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Происшествия
Носорог напал на автомобиль в природном парке в Германии
Разъяренный носорог напал и опрокинул автомобиль смотрительницы за животными в природном парке в Германии, сообщает газета Bild.
REGNUM вчера в 19:58
Экономика
Арбитраж признал банкротом одну из компаний «Натали Турс»
В сентябре 2018 года туроператор «Натали Турс» остановил деятельность в связи с исключением Ростуризмом из реестра юридических лиц, работающих под брендом компании.
Известия 11:51
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Общество
Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей
Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Технологии
РЖД протестировала беспилотный поезд «Ласточка»
РЖД провела тестовую поездку первого в России беспилотного поезда «Ласточка». Об этом перевозчик сообщил на своем сайте.
Forbes 08:48
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
«Укрэнерго» потребовало взыскать с России стоимость активов в Крыму
Компания «Укрэнерго» объявила о передаче на рассмотрение международного арбитража своих требований о взыскании с России компенсации за потерю инфраструктурных объектов на территории Крыма.
РБК 06:43
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Здоровье
Ученые рассказали о действенной экстремальной «пещерной» диете
Экстремальная диета «пещерного человека» представляет собой голодание в течение 36 часов с дальнейшими 12 часами рациона, состоящего из всего, что только захочется.
iReactor 07:23
Музыка
Лолита не сдержала слез на сцене из-за Украины
Популярная певица Лолита не смогла сдержать эмоций, находясь на сцене фестиваля "Новая волна" в Сочи.
РЕН ТВ 10:33
Авто
Какие автомобили в России чаще других попадают в ДТП
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений за последние 4 месяца – выяснили, что треть автомобилей возрастом до 10 лет побывали в ДТП, и составили рейтинг самых аварийных брендов и моделей.
Журнал Авто.ру 04:24
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Политика
Китайские компании заинтересованы в закупках якутской оленины
В Циндао состоялось восьмая встреча рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора и безопасности пищевой продукции, где китайские компании выразили заинтересованность в закупке оленины, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на министерство по внешним связям республики.
Якутия 24 00:42