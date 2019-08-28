Футбол
Матч ТВТарасов приехал в РФС для рассмотрения его претензии к «Локомотиву»
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вместе со своим адвокатом прибыл на заседание палаты по разрешению споров РФС, где будет рассмотрено его заявление к клубу. Тарасов получил травму в последнем матче прошлого сезона РПЛ с «Уфой».
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Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о результатах заседания палаты по разрешению споров РФС. Напомним, на заседании, которое прошло сегодня, 28 августа, было рассмотрено заявление игрока к его бывшему клубу, московскому «Локомотиву», по поводу компенсации затрат на операцию.Чемпионат13:41
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